Beccato alla guida senza aver mai preso la patente | deferito 28enne
Un giovane di 28 anni della provincia di Napoli è stato deferito all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Benevento per aver guidato senza aver mai conseguito la patente. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, durante un controllo stradale.
Tempo di lettura: < 1 minuto Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Benevento ha deferito all’Autorità Giudiziaria un 28enne della provincia di Napoli per guida senza patente. Una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico lungo la via Vanvitelli, nel capoluogo sannita, nel corso dei controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, procedeva a fermare un’autovettura Alfa Romeo Stelvio alla cui guida vi era un giovane della provincia di Napoli sprovvisto di patente di guida in quanto mai conseguita, con l’aggravante della recidiva nell’ultimo biennio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
