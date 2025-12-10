Beatrice Luzzi a Le Iene | il potente monologo che denuncia la violenza contro le donne

Beatrice Luzzi ha partecipato a “Le Iene” per recitare un monologo che mette in luce la gravità della violenza contro le donne e il fenomeno dei femminicidi in Italia nel 2025. Un momento di forte impatto emotivo, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica su una problematica ancora troppo presente nel nostro paese.

Beatrice Luzzi è stata ospite a “Le Iene” per recitare un monologo intenso e diretto, dedicato alla drammatica realtà dei femminicidi in Italia nel 2025. Secondo le statistiche, 85 donne hanno perso la vita quest’anno, un dato che equivale a circa due donne uccise ogni settimana dai propri compagni o ex partner, solo perché hanno avuto il coraggio di dire: “No, non ci sto più”. “Per questa forma di autoaffermazione, le donne pagano un tributo di sangue che la cronaca registra con brutalità”, ha sottolineato Luzzi, ex concorrente e opinionista del Grande Fratello, evidenziando l’urgenza di parlare di questa piaga sociale. 🔗 Leggi su Tivvusia.com