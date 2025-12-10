Beatrice Luzzi a Le Iene | il potente monologo che denuncia la violenza contro le donne
Beatrice Luzzi ha partecipato a “Le Iene” per recitare un monologo che mette in luce la gravità della violenza contro le donne e il fenomeno dei femminicidi in Italia nel 2025. Un momento di forte impatto emotivo, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica su una problematica ancora troppo presente nel nostro paese.
Beatrice Luzzi è stata ospite a “Le Iene” per recitare un monologo intenso e diretto, dedicato alla drammatica realtà dei femminicidi in Italia nel 2025. Secondo le statistiche, 85 donne hanno perso la vita quest’anno, un dato che equivale a circa due donne uccise ogni settimana dai propri compagni o ex partner, solo perché hanno avuto il coraggio di dire: “No, non ci sto più”. “Per questa forma di autoaffermazione, le donne pagano un tributo di sangue che la cronaca registra con brutalità”, ha sottolineato Luzzi, ex concorrente e opinionista del Grande Fratello, evidenziando l’urgenza di parlare di questa piaga sociale. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
INTERVISTA A BEATRICE LUZZI. All'interno della rivista Eva Tremila una bella e sincera intervista a Beatrice Luzzi, in occasione dell'uscita del suo nuovo libro, "Una famiglia a due piazze", Armando De Nigris Editore. La nostra Beatrice si racconta a cuore ap - facebook.com Vai su Facebook
"Beatrice Laughman" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Beatrice Luzzi / Le Iene - Beatrice Luzzi è stata ospite a “Le Iene” per recitare un monologo intenso e toccante dedicato alle donne, partendo dai dati allarmanti sui femminicidi registrati nel 2025. Scrive quilink.it
Malore improvviso, muore bambina di 10 anni imolaoggi.it
Un edificio di otto piani, una piazza e una terrazza pubbliche: come sarà la nuova via Serio del progetto ... imolaoggi.it
Ucraina, Conte: “Europa disorientata e negoziati agli Usa. Meloni silente nel mezzo” lapresse.it
Arbitro Bologna Juve: designato il fischietto del match. Chi dirige la sfida di domenica al Dall’Ara juventusnews24.com
Cannavaro al Guardian: «Pensavo: tutti sanno allenare e io no? Poi è arrivato l’Azerbaijan» ilnapolista.it
Carceri: Mattarella, 'non isolati, fanno parte mondo nostra Repubblica' iltempo.it