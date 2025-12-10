BCE verso un cambio di strategia | rialzo tassi già nel 2026
La Banca Centrale Europea si prepara a modificare la propria strategia, con un possibile aumento dei tassi di interesse già nel 2026. Mentre alcuni membri del Board indicano questa prospettiva, la Presidente Christine Lagarde si mostra più ottimista riguardo all’andamento dell’economia dell’Eurozona.
La BCE è pronta ad alzare i tassi di interesse già nel 2026. Lo anticipano alcuni membri del Board, mentre la Presidente Christine Lagarde ha tracciato un quadro più ottimistico dell’economia dell’Eurozona. Aumentano le scommesse su un aumento. Secondo Bloomberg, gli operatori scommettono su una probabilità superiore al 50% che la Banca centrale europea aumenti i tassi di interesse nel 2026, mentre l’andamento gli swap sul mercato monetario anticipa 13 punti base di inasprimento della politica monetaria entro dicembre del prossimo anno. Si tratterebbe di un’inversione di tendenza rispetto alle aspettative di un taglio dei tassi della scorsa settimana. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
