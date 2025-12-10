Bayern implacabile Stasera la sfida Mbappé-Haaland

Il sesto turno della fase a gironi di Champions League ha visto grandi risultati e sfide emozionanti, con il Bayern Monaco protagonista implacabile e atteso confronto tra Mbappé e Haaland. Ecco i risultati di questa giornata ricca di emozioni e sorprese.

I risultati del sesto turno del girone di Champions. Kairat Almaty-Olympiakos Atene 0-1, Bayern Monaco-Sporting Lisbona 3-1, Atalanta-Chelsea 2-1, Barcellona-Eintracht Francoforte 2-1, Inter-Liverpool 0-1, Monaco-Galatasaray 1-0, PSV-Atletico Madrid 2-3, Royale Union Saint-Gilloise-Olympique Marsiglia 2-3, Tottenham-Slavia Praga 3-0. Oggi: ore 18.45 Qarabag-Ajax, ore 18.45 Villarreal-Copenhagen, Athletic Bilbao-Paris Saint-Germain, Benfica-Napoli, Club Brugge-Arsenal, Borussia Dortmund-BodoGlimt, Juventus-Pafos, Bayer Leverkusen-Newcastle, Real Madrid-Manchester City. Classifica: Arsenal e Bayern 15, Atalanta 13, Paris Saint-Germain, Inter, Atletico Madrid, Real Madrid e Liverpool 12, Tottenham 11, Borussia Dortmund, Chelsea, Sporting, Manchester City, Atalanta e Barcellona 10, Newcastle, Marsiglia, Galatasaray 9, Psv eLeverkusen 8, Qarabag e Napoli 7, Juventus, Pafos, Union Saint Gilloise 6, Olympiakos 5, Brugge, Athl. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bayern implacabile. Stasera la sfida. Mbappé-Haaland

