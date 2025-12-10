Battlefield 6 e REDSEC | la Stagione 1 Offensiva Invernale porta gelo nuove sfide e profondi cambiamenti al gameplay

La Stagione 1 Offensiva Invernale di Battlefield 6 e REDSEC segna un nuovo capitolo con contenuti che rivoluzionano gameplay, offrendo sfide inedite e profondi cambiamenti nelle dinamiche di gioco. Un aggiornamento importante per i fan, che si prepara a vivere un’esperienza più intensa e strategica in ambientazioni gelide e ricche di sorprese.

Giornata importante per Battlefield Studios, che ha dato il via alla Stagione 1 Offensiva Invernale per Battlefield 6 e Battlefield REDSEC, introducendo una linea di contenuti pensata per cambiare dinamiche, ritmo e strategie dei giocatori. L'aggiornamento si apre con una sorprendente novità: Empire State in versione ghiacciata, disponibile per un periodo limitato. A questa si affianca un tracciato bonus stagionale che consente di ottenere oggetti esclusivi, tra cui una suggestiva piccozza da ghiaccio come arma corpo a corpo identificativa dell'evento. Il cuore dell'iniziativa è Congelamento, variante ambientale a tempo limitato ambientata nel quartiere di Brooklyn.

