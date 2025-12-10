Battiti memorie e frammenti | dalla Valmalenco a Corpi di Pietra
Da Valmalenco a Corpi di Pietra, un progetto artistico trasforma suoni, immagini e gesti raccolti tra cave e botteghe in un’installazione in tre parti:
Suoni, immagini, narrazioni e gesti raccolti tra cave e botteghe della Valmalenco diventano un’installazione in tre parti – "Battiti", "Memorie" e "Frammenti" – dove il lavoro artigiano è reinterpretato attraverso linguaggi contemporanei. È " Corpi di Pietra ", la mostra mediante la quale si conclude il progetto Modellare il Tempo. Living Heritage nel territorio alpino, progetto della Direzione Generale Cultura di Regione Lombardia dedicato alla valorizzazione dei patrimoni immateriali e alla trasmissione dei saperi artigianali alle nuove generazioni. Dopo sette mesi di esplorazione sul campo, incontri e laboratori di co-progettazione, i cinque giovani creativi under 35 selezionati – Andrea Pugliese, Alice Greggio, Tobia Invernizzi Martini, Luca Toscano e Giorgia Navarra – restituiscono il percorso effettuato nell’esposizione che verrà inaugurata sabato alla Sala delle Acque del Bim a Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
