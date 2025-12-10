Battipaglia arriva il gala di beneficenza Stelle a Natale per il progetto L’Ospedale a Casa

A Battipaglia si prepara il gala di beneficenza “Stelle a Natale”, promosso dall’Ail Salerno ODV – “Marco Tulimieri”. L’evento, in programma venerdì 12 dicembre 2025 alle 19:30 presso la masseria La Morella, mira a sostenere il progetto “L’Ospedale a Casa” attraverso una serata dedicata alla solidarietà e alla raccolta fondi.

