Basta firme inutili | così si alimenta il burnout docente Lettera

Orizzontescuola.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le valutazioni periodiche e finali, molti docenti si trovano a dover firmare verbali che spesso risultano inutili o ridondanti. Questa pratica, ripetuta frequentemente, contribuisce ad aumentare lo stress e il senso di burnout tra gli insegnanti, sottraendo tempo ed energie alle attività didattiche e alla loro stessa motivazione.

Inviata da Giuseppe Iaconis - In occasione delle valutazioni periodiche e finali, in molte scuole si richiede a tutti gli insegnanti di firmare il verbale. Ne deriva una vera e propria “caccia” alla firma, che si attiva nelle ore successive alle deliberazioni dei consigli di classe. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

