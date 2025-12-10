Basta firme inutili | così si alimenta il burnout docente Lettera

Durante le valutazioni periodiche e finali, molti docenti si trovano a dover firmare verbali che spesso risultano inutili o ridondanti. Questa pratica, ripetuta frequentemente, contribuisce ad aumentare lo stress e il senso di burnout tra gli insegnanti, sottraendo tempo ed energie alle attività didattiche e alla loro stessa motivazione.

Inviata da Giuseppe Iaconis - In occasione delle valutazioni periodiche e finali, in molte scuole si richiede a tutti gli insegnanti di firmare il verbale. Ne deriva una vera e propria “caccia” alla firma, che si attiva nelle ore successive alle deliberazioni dei consigli di classe. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Basta firme inutili: così si alimenta il burnout docente. Lettera - Inviata da Giuseppe Iaconis – In occasione delle valutazioni periodiche e finali, in molte scuole si richiede a tutti gli insegnanti di firmare il verbale. orizzontescuola.it scrive

