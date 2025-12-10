Basket & studio | il progetto dell' Asm 70 Morbegno per sostenere i suoi ragazzi

10 dic 2025

Durante le festività natalizie, molte società sportive sospendono la loro attività, in parallelo con l'interruzione delle lezioni scolastiche. Non così l'Asm 70 Basket Morbegno che, quest'anno, ha deciso addirittura di raddoppiare.Sport e studioLo farà con il progetto “Basket & Studio” che verrà. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

