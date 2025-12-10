Basket serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Umana San Giobbe Chiusi in diretta Live
Stasera alle 21, al PalaMacchia, la Pielle Livorno torna in campo dopo oltre tre settimane per affrontare l’Umana San Giobbe Chiusi nella serie B di basket. La squadra toscana, guidata da Nicolas Zanco, si presenta con un roster equilibrato, composto da giocatori esperti e giovani talenti, in una sfida importante per la classifica.
Dopo oltre tre settimane, torna di scena al PalaMacchia la Pielle Livorno che questa sera alle 21 affronta l'Umana San Giobbe Chiusi, team allenato da Nicolas Zanco, formazione costruita con un mix ben calibrato tra esperienza e gioventù. L'età media è di 28 anni, con cinque over 30 a dare.
Nonostante l'avvio di stagione non brillante, la squadra si presenta molto ben strutturata dal punto di vista fisico: tanta sostanza nel pitturato, sia in fase realizzativa che a rimbalzo, ma anche
La Pielle Livorno al PalaMacchia riceve Chiusi nel recupero - 71 sul campo della Virtus Imola, si prepara a tornare in campo per la 15ª giornata della Serie
