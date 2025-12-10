Basket serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Umana San Giobbe Chiusi 83-75 | Klyuchnyk e Gabrovsek dominano biancoazzurri a -2 dalla vetta
La Pielle Livorno ottiene una vittoria importante contro Chiusi, con il risultato di 83-75, grazie alle prestazioni di Klyuchnyk e Gabrovsek. La partita si infiamma e permette ai biancoazzurri di avvicinarsi alla vetta della classifica, restando a soli due punti dalla prima posizione. Un successo che rafforza le ambizioni della squadra nella serie B di basket.
Grande successo per la Pielle Livorno che davanti al suo pubblico vince 83-75 contro una coriacea Chiusi. Una gara di alto livello quella del PalaMacchia, con le due squadre che hanno fatto partita pari per tutto il match ad esclusione del terzo quarto in cui i biancoblù hanno scavato il solco. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Umana San Giobbe Chiusi in diretta. Live - Nonostante l'avvio di stagione non brillante, la squadra si presenta molto ben strutturata dal punto di vista fisico: tanta sostanza nel pitturato, sia in fase realizzativa che a rimbalzo, ma anche ...
Serie B - La Pielle Livorno al PalaMacchia riceve Chiusi nel recupero - 71 sul campo della Virtus Imola, si prepara a tornare in campo per la 15ª giornata della Serie ...
