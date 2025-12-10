Basket | Fondazione Libertas e Dynamo Sport insieme nel segno della solidarietà e inclusione
La collaborazione tra Fondazione Libertas Livorno Ets e Dynamo Sport, di durata triennale, promuove iniziative sportive, educative e sociali. Un progetto che mira a favorire solidarietà e inclusione, coinvolgendo attivamente il mondo Libertas e rafforzando il ruolo dello sport come strumento di crescita e integrazione sociale.
Nei giorni scorsi Fondazione Libertas Livorno Ets e Dynamo Sport hanno presentato un accordo di collaborazione della durata di tre anni che prevede la costruzione di un programma di iniziative sportive, educative e sociali condivise con il supporto e la partecipazione attiva del ‘mondo Libertas’. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
#Under15Femminile Derby versante Jonico questo pm con la Young Basket Massafra .. Forza Ragazze Il successo è la somma di piccoli sforzi, ripetuti giorno dopo giorno. Teknical Sport Massafra New Basket Palagiano Fondazione Taranto25 TMF SR - facebook.com Vai su Facebook
