Basket | Fondazione Libertas e Dynamo Sport insieme nel segno della solidarietà e inclusione

La collaborazione tra Fondazione Libertas Livorno Ets e Dynamo Sport, di durata triennale, promuove iniziative sportive, educative e sociali. Un progetto che mira a favorire solidarietà e inclusione, coinvolgendo attivamente il mondo Libertas e rafforzando il ruolo dello sport come strumento di crescita e integrazione sociale.

#Under15Femminile Derby versante Jonico questo pm con la Young Basket Massafra .. Forza Ragazze Il successo è la somma di piccoli sforzi, ripetuti giorno dopo giorno.

