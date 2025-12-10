Basket a Venezia non riesce la rimonta La Reyer perde lo scontro diretto con l’Aris
La Reyer Venezia incappa in una sconfitta nella decima giornata di EuroCup contro l’Aris Salonicco, con il punteggio di 90-86. La partita, decisiva per il cammino europeo della squadra, si conclude con una battuta d’arresto che complica le speranze di avanzamento nel torneo.
Si complica il cammino europeo della Reyer Venezia, che nella decima giornata di EuroCup è stata sconfitta dall’Aris Salonicco per 90-86. Un ko pesante per la squadra di Spahija, il terzo nelle ultime quattro partite. Serviva una vittoria in Grecia alla Reyer ed invece Venezia ora si trova in classifica all’ottavo posto (4-6) ad una vittoria di distanza dal sesto posto, occupato proprio dall’Aris, che ha anche il vantaggio negli scontri diretti, visto che ha vinto anche all’andata e sempre per quattro punti. A Venezia non è bastato un Ky Bowman da 21 punti e 8 rimbalzi ed anche la buona prestazione di RJ Cole, autore di 20 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
