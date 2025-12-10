Basito ma non c’è razzismo | Malù chiude la polemica su I Watussi in diretta a Sportitalia

Durante una diretta su Sportitalia, un momento di leggerezza con il brano “I Watussi” di Vianello si trasforma in una polemica imprevedibile. Malù, presente in studio, si esprime chiaramente, chiudendo ogni dubbio e precisando: «Basito, ma non c’è razzismo». Ecco come si è svelata la verità dietro il gesto e le parole, in un attimo di grande tensione.

Il momento in cui la leggerezza si trasforma in attrito. Bastano pochi secondi. Un brano, I Watussi di Vianello, parte in studio mentre la presentazione della Coppa d'Africa scorre in diretta su Sportitalia. Nel testo, il termine che non avrebbe dovuto entrare in quella cornice: «negri». Lo scoppio delle risate in sala, il tono goliardico che prende il sopravvento, l'ironia che diventa smarrimento. E poi la frase, pronunciata con compostezza, senza alzare la voce: «Non mi sembra corretto mandare in onda questa canzone ora». In quel momento, non è la musica a dominare lo studio, ma la discrepanza emotiva tra chi ride e chi no.