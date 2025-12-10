baronissi premiata comune riciclone 2025 e si conferma comune rifiuti free

Baronissi ottiene il titolo di “Comune Riciclone 2025” e si riconferma come Comune Rifiuti Free, confermando il suo impegno nella tutela ambientale. Il prestigioso riconoscimento testimonia le eccellenti performance della città nella gestione sostenibile dei rifiuti, consolidando la sua posizione come esempio virtuoso in Campania.

Con un nuovo e prestigioso riconoscimento, Baronissi si conferma tra le realtà più virtuose della Campania sul fronte ambientale. Nell'ambito del dossier Comuni Ricicloni 2025, presentato durante la IX edizione dell'Ecoforum di Legambiente Campania – dedicato al tema "Le filiere industriali dell'economia circolare" – la città è stata premiata come Comune Riciclone 2025 e riconosciuta ancora una volta Comune Rifiuti Free, risultando prima in provincia di Salerno tra i comuni superiori ai 15mila abitanti. Un risultato che affonda le sue radici in un percorso costruito negli anni, fatto di buone pratiche, partecipazione e una costante attenzione alla sostenibilità.