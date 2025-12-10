Baronissi accende il Natale | inaugurato il programma Vivi Baronissi – Natale 2025 2026

Baronissi ha dato il via all’edizione 2025/2026 di “Vivi Baronissi – Natale”, un programma di eventi che accompagnerà la città fino al 6 gennaio. Con una partecipazione numerosa di cittadini e famiglie, l’inaugurazione ha acceso le luci natalizie, creando un’atmosfera di festa e condivisione, come evidenziato dalla Sindaca Anna Petta.

La Sindaca Anna Petta: "Una città che si illumina e si ritrova: questo è il nostro Natale". Con una grande partecipazione di cittadini e famiglie, Baronissi ha inaugurato sabato l'edizione 20252026 di " Vivi Baronissi – Natale ", il cartellone di eventi che accompagnerà la città fino al 6 gennaio. L'accensione delle luci in Villa Comunale ha dato il via a un mese ricchissimo di iniziative pensate per coinvolgere tutte le età: bambini, ragazzi, adulti, anziani e intere famiglie che potranno vivere un periodo di festa diffuso, vibrante e profondamente comunitario. Subito dopo il taglio del nastro delle luminarie, la Villa Comunale si è trasformata in un luogo magico: animazioni, laboratori creativi e prime attività dedicate ai più piccoli hanno aperto ufficialmente il percorso natalizio.