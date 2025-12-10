Barilla celebra la cucina italiana patrimonio dell' Unesco

Barilla si congratula con l'Italia per il riconoscimento da parte dell'UNESCO della cucina italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. Questo importante riconoscimento valorizza la ricchezza e la tradizione di un patrimonio culinario che rappresenta un simbolo universale di identità e cultura.

Barilla accoglie con orgoglio l’annuncio ufficiale dell’Unesco che oggi ha riconosciuto la cucina italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Un traguardo storico che celebra la tradizione gastronomica italiana come espressione di creatività, convivialità e identità culturale e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it