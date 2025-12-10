Barilla celebra la cucina italiana patrimonio dell' Unesco

Parmatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barilla si congratula con l'Italia per il riconoscimento da parte dell'UNESCO della cucina italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. Questo importante riconoscimento valorizza la ricchezza e la tradizione di un patrimonio culinario che rappresenta un simbolo universale di identità e cultura.

Barilla accoglie con orgoglio l’annuncio ufficiale dell’Unesco che oggi ha riconosciuto la cucina italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Un traguardo storico che celebra la tradizione gastronomica italiana come espressione di creatività, convivialità e identità culturale e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

PizzAut cambia menù | in arrivo anche i primi piatti - Zazoom Social News

barilla celebra cucina italianaBarilla celebra la cucina italiana Patrimonio dell’Unesco - PARMA (ITALPRESS) – Barilla accoglie con orgoglio l’annuncio ufficiale dell’UNESCO, che oggi ha riconosciuto la cucina italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. msn.com scrive

barilla celebra cucina italianaCucina italiana patrimonio Unesco Oggi il riconoscimento celebrato anche in Puglia - La cucina italiana patrimonio UNESCO è un’azione che inizia da oggi a muovere concretamente i primi ... Secondo noinotizie.it