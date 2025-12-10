Bari resta incinta ma il compagno non vuole riconoscere il figlio | lo insegue e gli spara alle gambe

A Bari, un episodio di violenza ha coinvolto un uomo ferito alle gambe da un colpo di arma da fuoco, avvenuto l’8 marzo. Le indagini hanno rivelato una vicenda complessa legata a una gravidanza e al rifiuto del padre di riconoscere il figlio, portando a un’escalation di tensione e conseguente aggressione.

Le indagini sull'uomo ferito alle gambe da un proiettile lo scorso 8 marzo a Bari hanno preso una direzione del tutto inattesa. Secondo gli investigatori, a sparare non sarebbe stato un aggressore sconosciuto, come inizialmente dichiarato dalla vittima, ma la sua ex compagna, ora arrestata. Alla base del gesto ci sarebbe stata una vendetta legata alla gravidanza: la donna gli avrebbe comunicato di aspettare un figlio e lui avrebbe rifiutato di riconoscerlo. La versione della vittima e la ricostruzione della polizia.

