Bareggio tre operai travolti dal cedimento di un terrapieno | uno di loro ricoverato in codice rosso

Tre operai sono rimasti coinvolti in un grave incidente a Bareggio, quando un terrapieno è crollato durante lavori in un cantiere stradale. Uno di loro è stato ricoverato in codice rosso. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Girotti, suscitando preoccupazione tra le autorità e i presenti sul luogo.

Bareggio (Milano), 10 dicembre 2025 – Incidente in un cantiere stradale questo pomeriggio, poco dopo le 15 in via Girotti a Bareggio, in provincia di Milano. Tre operai sono rimasti feriti a causa del cedimento di un terrapieno, uno, secondo le prime informazioni, in modo più grave, ed è stato trasportato in elisoccorso con codice rosso al San Matteo di Pavia. Si tratta di un 50enne che è rimasto sepolto fino alle ginocchia a causa del cedimento e ha riportato traumi multipli. Gli altri coinvolti nell'incidente sono un 30enne, in codice giallo al San Carlo di Milano con traumi a un braccio e un altro uomo, di cui non è nota l'età, portato in codice giallo all'ospedale di Rozzano per traumi a una gamba. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bareggio, tre operai travolti dal cedimento di un terrapieno: uno di loro ricoverato in codice rosso

ATTREZZISTA MECCANICO JUNIOR. La Filiale di Legnano (MI), cerca per azienda di Bareggio (MI) una/un attrezzista meccanico junior. Per info e candidature cliccare il link nel primo commento. La ricerca è rivolta a candidati ambosessi e a cittadini dell'U Vai su Facebook