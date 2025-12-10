Barbiere accoltella un amico in strada per un debito da 15 euro

Un episodio violento si è verificato a Roma, dove un giovane di 23 anni è stato accoltellato da un amico durante una lite per un debito di soli 15 euro. L'aggressione, avvenuta in strada, ha messo in pericolo la vita della vittima, rimasta ferita con delle forbici da barbiere e lasciata in una pozza di sangue.

