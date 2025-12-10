Barberino Tavarnelle al top della differenziata | sfiora l’82% e guida la svolta green dell’area fiorentina
Barberino Tavarnelle si conferma tra i comuni più virtuosi dell’area fiorentina per la raccolta differenziata, raggiungendo un tasso vicino all’82%. La comunità si distingue per l’impegno nella sostenibilità, guidando la svolta green nella regione e dimostrando un crescente senso di responsabilità ambientale.
Barberino Tavarnelle continua a scalare la classifica dei Comuni più virtuosi dell’area fiorentina in tema di raccolta differenziata. Con una percentuale che sfiora l’82%, il territorio amministrato da Alia Servizi Ambientali Spa si posiziona stabilmente tra gli enti ‘ricicloni’ della Città. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Raccolta differenziata, Barberino Tavarnelle tra i comuni più virtuosi nell'area fiorentina: raggiunto l’82% - Il Comune di Barberino Tavarnelle prosegue la sua corsa green che mira a fare la ‘differenza’. Lo riporta gonews.it
