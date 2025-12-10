Barberino Tavarnelle al top della differenziata | sfiora l’82% e guida la svolta green dell’area fiorentina

Barberino Tavarnelle si conferma tra i comuni più virtuosi dell’area fiorentina per la raccolta differenziata, raggiungendo un tasso vicino all’82%. La comunità si distingue per l’impegno nella sostenibilità, guidando la svolta green nella regione e dimostrando un crescente senso di responsabilità ambientale.

