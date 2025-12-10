Baranzate furgone incastrato nel sottopasso dell’autostrada A8

Un furgone è rimasto incastrato nel sottopasso di via Montello a Baranzate, lungo l’autostrada A8. L'incidente si è verificato oggi, ripetendo un episodio già più volte registrato in questa zona, che collega l’uscita da Milano con il tratto autostradale. Interventi per la rimozione e gestione della viabilità sono stati immediatamente avviati.

Un furgone è rimasto incastrato nel sottopasso di via Montello a Baranzate. E' successo oggi come già diverse altre volte: il sottopasso è quello che attraversa l'autostrada A8 nel primo tratto in uscita da Milano. Furgone incastrato nel sottopasso a Baranzate Anche in questo caso, nessuno è rimasto ferito, ma il furgone coinvolto è stato .

