Bando tutor e orientatore circolare e modelli frazioni orarie documenti sull’IA da pubblicare sul sito web della scuola I documenti di oggi

In questo articolo vengono presentati i principali aggiornamenti relativi ai bandi per tutor e orientatori, con circolari, modelli di frazioni orarie e documenti sull’intelligenza artificiale da pubblicare sul sito scolastico. Per gli abbonati a “Gestire la scuola” sono disponibili tre documenti pronti all’uso, tra cui il modello di bando e domanda di partecipazione per docenti tutor e orientatori.

Per gli abbonati a “Gestire la scuola” oggi tre documenti da scaricare pronti all’utilizzo. Modello di Bando e Domanda di Partecipazione per Docenti Tutor e Orientatori A.S. 20252026 Circolare sul recupero delle frazioni orarie e Timesheet mensile a.s. 20252026: in allegato i modelli Versione per il sito web della scuola: un modello da utilizzare per . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

bando tutor È stato pubblicato il Bando per le attività di Tutorato Orientativo e Didattico a.a. 2024/25. Il bando è consultabile alla pagina il qui link è sotto. La compilazione delle domande avviene su Esse3 tramite i servizi online, Menu > Segreteria > Attività - facebook.com Vai su Facebook