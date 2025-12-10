Bandiera della Palestina sull’albero di Natale bufera sulla scelta di Vicchio

L'affissione della bandiera della Palestina sull’albero di Natale di Vicchio ha suscitato accese polemiche. La decisione ha diviso opinioni e generato dibattiti tra cittadini e rappresentanti politici, evidenziando come simboli e scelte festive possano diventare oggetto di controversia pubblica e riflessione sulla libertà di espressione.

La bandiera della Palestina sull'albero di Natale di Piazza Giotto. Una scelta che sta facendo discutere, scuotendo la politica e scaldando parecchio gli animi. Il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri (in quota Pd ma più spostato a sinistra) è impegnato nella Rete degli Enti Locali per i.

LA BANDIERA DELLA PALESTINA COME PUNTALE DELL'ALBERO DI NATALE Gesto di vicinanza e sostegno al popolo martoriato Anche a Vicchio ha preso avvio il programma natalizio con addobbi e luminarie nel centro storico. E in piazza Giotto l'Albero

Bandiera della Palestina sull'albero di Natale a Vicchio, Pd: "Solidarietà dopo gli attacchi al Comune" - "Esprimiamo solidarietà all'amministrazione comunale di Vicchio per le gravi minacce ricevute sui social dopo la decisione di esporre la bandiera della