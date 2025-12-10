Banchetto di Fondazione Ant in Largo Ciro Menotti

Il 13 dicembre, dalle 9 alle 19, a Largo Ciro Menotti a Pisa, si terrà il banchetto di Fondazione ANT, organizzato dalla Delegazione pisana. Un'occasione per sostenere le attività della fondazione e sensibilizzare la comunità su tematiche legate alla salute e all’assistenza.

Il 13 dicembre, dalle ore 9,00 alle ore 19,00, presso Largo Ciro Menotti, a Pisa, ci sarà il 'banchetto' di Fondazione ANT, organizzato dalla Delegazione pisana.Tutta la cittadinanza è invitata a ritirare i doni solidali per contribuire alla copertura del servizio domiciliare di assistenza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

