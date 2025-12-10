Banchetto di Fondazione Ant in Largo Ciro Menotti
Il 13 dicembre, dalle 9 alle 19, a Largo Ciro Menotti a Pisa, si terrà il banchetto di Fondazione ANT, organizzato dalla Delegazione pisana. Un'occasione per sostenere le attività della fondazione e sensibilizzare la comunità su tematiche legate alla salute e all’assistenza.
Il 13 dicembre, dalle ore 9,00 alle ore 19,00, presso Largo Ciro Menotti, a Pisa, ci sarà il 'banchetto' di Fondazione ANT, organizzato dalla Delegazione pisana.Tutta la cittadinanza è invitata a ritirare i doni solidali per contribuire alla copertura del servizio domiciliare di assistenza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
A Monserrato i banchetti della Fondazione Ant per la prevenzione oncologica - Saranno allestiti fuori dalla chiesa di Sant'Ambrogio, in piazzetta Padre Serri, domani dalle 17. Secondo unionesarda.it
Bologna, volontaria Ant derubata al banchetto per sostenere la lotta contro i tumori: «Sconcerto che si colpisca chi aiuta le persone malate» - Come innumerevoli altre volte era al suo banchetto dell’Ant, uno di quelli che periodicamente viene allestito nelle piazze per informare, sensibilizzare, promuovere il valore della ricerca e ... Lo riporta corrieredibologna.corriere.it
1902, a Rossano, sabato 27 ottobre, si festeggia il 27° anniversario della fondazione della Società Operaia, con passeggiata, banchetto all’Albergo Vittoria e conferenza del nuovo presidente Giacinto Romano (dai Diari di Ignazio Pisani, pubblicati a cura di M - facebook.com Vai su Facebook
