Banca Intesa saluta Piediripa | Altro servizio perso nella frazione
La chiusura della filiale di Banca Intesa a Piediripa rappresenta un disservizio per la frazione, nonostante le richieste di mantenimento presentate al consiglio comunale. La decisione, ormai definitiva, deriva da scelte aziendali che impattano sulla comunità locale, privandola di un servizio importante.
"La chiusura della filiale di banca Intesa a Piediripa è un disservizio per tutta la frazione. Avevamo anche presentato un ordine del giorno in consiglio comunale per evitarla, ma si tratta di una scelta aziendale". Così il consigliere comunale Andrea Blarasin sulla chiusura della filiale di Piediripa, programmata per venerdì della prossima settimana. I dipendenti della filiale hanno già iniziato a portare via le loro cose: dal 22 dicembre saranno trasferiti in corso Cavour a Macerata. Per Piediripa si tratta dell’ennesimo servizio perso, dopo la chiusura dell’isola ecologica e il taglio degli autobus dell’Apm. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
