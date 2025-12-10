banca di cambiano rivoluzione ai vertici dopo 26 anni

Dopo 26 anni, la Banca di Cambiano 1884 vive un cambiamento radicale ai vertici, con le dimissioni del direttore generale Francesco Bosio e di altri membri chiave del consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale, segnando una svolta importante nella storia dell'istituto di credito.

Firenze, 10 dicembre 2025 – Una vera e propria rivoluzione ai vertici della Banca Cambiano 1884: il direttore generale Francesco Bosio si è dimesso, come anche tre membri del consiglio d'amministrazione, e l'intero collegio sindacale dell'istituto di credito. Secondo quanto si apprende da fonti finanziarie, l'addio avviene in seguito a una ispezione della Banca d'Italia nei mesi scorsi e che avrebbe portato all'indicazione di accelerare la sostituzione dell'attuale governance. Bosio era in carica da 26 anni, così come il presidente Paolo Regini che dovrebbe traghettare la banca fino all'approvazione del bilancio consuntivo 2025 nella primavera prossima quando l'attuale consiglio di amministrazione andrà a scadenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it