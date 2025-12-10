Banca di Cambiano rivoluzione ai vertici dopo 26 anni
Dopo 26 anni, la Banca di Cambiano 1884 vive un cambiamento radicale ai vertici, con le dimissioni del direttore generale Francesco Bosio e di altri membri chiave del consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale, segnando una svolta importante nella storia dell'istituto di credito.
Firenze, 10 dicembre 2025 – Una vera e propria rivoluzione ai vertici della Banca Cambiano 1884: il direttore generale Francesco Bosio si è dimesso, come anche tre membri del consiglio d'amministrazione, e l'intero collegio sindacale dell'istituto di credito. Secondo quanto si apprende da fonti finanziarie, l'addio avviene in seguito a una ispezione della Banca d'Italia nei mesi scorsi e che avrebbe portato all'indicazione di accelerare la sostituzione dell'attuale governance. Bosio era in carica da 26 anni, così come il presidente Paolo Regini che dovrebbe traghettare la banca fino all'approvazione del bilancio consuntivo 2025 nella primavera prossima quando l'attuale consiglio di amministrazione andrà a scadenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Banca Cambiano 1884 S.p.A - facebook.com Vai su Facebook
Chi sono i figli di Iginio Massari, Deborah e Nicola: “Hanno la pasticceria nel sangue, insieme sono una ... metropolitanmagazine
Arbitro Genoa Inter, designato il fischietto ufficiale per l’imminente sfida al Ferraris contro la squadra di ... internews24.com
Cucina italiana patrimonio Unesco dell’umanità, vale 70 miliardi all’anno quifinanza.it
Nikita Perotti su Andrea Delogu: “Non escludo che possa trasformarsi in altro” ildifforme.it
Da Agenas la classifica dei migliori ospedali italiani: sotto osservazione cure oncologiche e tempestività notizie.com
"Anche in casa si possono provare emozioni forti": lo spettacolo al femminile tra matriarcato e psicanalisi ... amica.it