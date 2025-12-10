Bambina di 4 anni travolta di fronte alla scuola

Questa mattina, nei pressi della scuola Chimera in via Mochi, si è verificato un incidente che ha coinvolto una bambina di circa 4 anni. La piccola è stata travolta vicino all'attraversamento pedonale, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Incidente questa mattina nei pressi del plesso scolastico Chimera. Una bimba di circa 4 anni è stata investita vicino all'attraversamento pedonale di via Mochi. La piccola ha riportato una frattura a un arto. Sul posto si sono vissuti attimi di paura: erano le 8,20 circa quando la bimba, per. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

San Benedetto, incubo abusi. La bambina di 6 anni non può uscire dall?ospedale: è un luogo sicuro

Ludovica, il funerale della bambina morta a 2 anni dopo le dimissioni dall'ospedale: feretro bianco, palloncini rosa, la canzone di Irama e migliaia di persone

Bambina di 8 anni prelevata da scuola e portata via dalla sua mamma: «Ridatemi mia figlia, non la vedo da 9 mesi»

Sono alla ricerca di un libro per una bambina di 11 anni che vorrebbe iniziare a leggere romanzi con storie romantiche! avete suggerimenti? ? Vai su Facebook

Bambina di 3 anni travolta sulle strisce da un'auto pirata: «Ha una gamba rotta ed è sotto choc». Caccia a un fuoristrada grigio - Ha investito una bimba di 3 anni che stava attraversando sulle strisce, mano nella mano con la mamma e il fratellino di 5 anni, ed è scappato. Si legge su ilgazzettino.it