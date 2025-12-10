Ballando Rossella Erra sotto attacco | Mi augurano la morte per un tesoretto

Rossella Erra torna a parlare delle polemiche nate sui social dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, rivelando di aver ricevuto minacce di morte. La ballerina ha commentato l’accaduto, evidenziando la gravità degli insulti ricevuti e il clima di tensione che si è venuto a creare intorno al suo ruolo nel programma.

(Adnkronos) – “Mi hanno augurato la morte”. Rossella Erra è tornata a parlare della polemica scoppiata sui social dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Ospite a La Volta Buona, la ‘tribuna del popolo’ ha mostrato un bigliettino in cui ha segnato alcuni degli insulti ricevuti negli ultimi giorni per aver assegnato il tesoretto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ballando, Rossella Erra sotto attacco: “Mi augurano la morte per un tesoretto”

