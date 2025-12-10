BALLANDO CON LE STELLE | TRE ITALIANI CELEBRI IN TUTTO IL MONDO SCENDONO IN PISTA

Sabato 13 dicembre, su Rai1, si svolgerà la semifinale di Ballando con le Stelle, giunto alla sua ventesima edizione. Tre italiani celebri a livello internazionale scenderanno in pista, portando sul palco talento e spettacolo in un momento decisivo dello show. L’evento promette emozioni e sorprese per gli appassionati di danza e intrattenimento.

Ballando con le Stelle celebra sabato 13 dicembre su Rai1 la semifinale, il penultimo atto della ventesima edizione di uno dei più celebri show della tv italiana. In pista le coppie Fabio Fognini -Giada Lini, Rosa Chemical -Erica Martinelli, Filippo Magnini -Alessandra Tripoli, Paolo Belli -Anastasia Kuzmina, Martina-Colombari -Luca Favilla, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca. Varie sfide ad altissima tensione ed emozioni per ottenere il pass per la finale del 20 dicembre di Ballando con le Stelle. In pista tre ballerini per una notte celeberrimi.

