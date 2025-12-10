BALLANDO CON LE STELLE | TRE ITALIANI CELEBRI IN TUTTO IL MONDO SCENDONO IN PISTA
Sabato 13 dicembre su Rai1 si terrà la semifinale di Ballando con le Stelle, giunta alla ventesima edizione. Uno degli show più amati della televisione italiana si prepara a vivere un momento importante, con tre celebrity italiane di fama internazionale pronte a scendere in pista per conquistare il pubblico e la giuria.
Ballando con le Stelle celebra sabato 13 dicembre su Rai1 la semifinale, il penultimo atto della ventesima edizione di uno dei più iconici show della tv italiana. In pista le coppie Fabio Fognini -Giada Lini, Rosa Chemical -Erica Martinelli, Filippo Magnini -Alessandra Tripoli, Paolo Belli -Anastasia Kuzmina, Martina-Colombari -Luca Favilla, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca. Varie sfide ad altissima tensione ed emozioni per ottenere il pass per la finale del 20 dicembre di Ballando con le Stelle. In pista tre ballerini per una notte celeberrimi. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Ballando con le Stelle 20, anche Panatta e Bertolucci ballerini per una notte (Anteprima) - Dopo Luca Cordero di Montezemolo si aggiungono altre due celebrità che vestiranno il ruolo di ballerini per una notte della seconda semifinale di ... Lo riporta affaritaliani.it
Ballando con le stelle, Milly Carlucci porta in tv uno dei manager italiani più famosi (e discussi). Di chi si tratta - Ecco il nome del ballerino per una notte della seconda semifinale di Ballando con le stelle di sabato 13 dicembre ... Lo riporta affaritaliani.it
Dall'eliminazione di Nancy Brilli agli insulti e gli auguri di morte a Rossella Erra. Cosa è successo sui social dopo l'ultima puntata di Ballando con le Stelle - facebook.com Vai su Facebook
Avvisate Selvaggia Lucarelli che dietro alcune stoccate "anonime" che sta ricevendo nelle ultime settimane c'è un ex concorrente di "Ballando con le Stelle". Vai su X