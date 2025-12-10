Bagnoli | luci musica e prevenzione odontoiatrica al Villaggio di Natale
L’area ex Nato di Bagnoli, oggi Parco San Laise, si trasforma in un vivace spazio natalizio. Luci, musica e attività di prevenzione odontoiatrica animano il Villaggio di Natale, offrendo un’occasione di divertimento e sensibilizzazione per bambini e famiglie, consolidando la vocazione di questo luogo come punto di incontro e aggregazione per la comunità.
L’area ex Nato di Bagnoli, oggi Parco San Laise, conferma la sua nuova vocazione di spazio aperto alla città con un’iniziativa dedicata in particolare ai più piccoli e alle loro famiglie. Fino al 31 dicembre il Parco ospita un Villaggio di Natale ad ingresso gratuito, animato da installazioni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Napoli, al Parco San Laise di Bagnoli un Natale tra luci, mercatini e prevenzione per i più piccoli (VIDEO) - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, al Parco San Laise di Bagnoli un Natale tra luci, mercatini e prevenzione per i più piccoli - Luci d’artista, colori e animazioni per bambini trasformano il Parco San Laise di Bagnoli in un grande villaggio delle feste: è N’atu Natale, un ... Da pupia.tv
