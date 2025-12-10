Baby gang gestiva un garage delle torture a Roma | acqua bollente e sprangate a chi non pagava la droga

Una baby gang gestiva un garage alla periferia di Roma, trasformato in una sala torture. Gli spacciatori minacciavano e picchiavano le vittime, usando acqua bollente e sprangate, per costringerle a pagare i debiti derivanti dallo spaccio di droga. L'indagine ha portato alla luce un grave fenomeno di violenza e intimidazione tra i giovani criminali.

Un garage alla periferia di Roma trasformato in stanza delle torture . Una gang di giovanissimi spacciatori lo utilizzava per sequestrare le vittime “colpevoli” di non avere restituito denaro frutto dello spaccio. In quelle quattro mura fatiscenti, nel quartiere Massimina, avvenivano violenti pestaggi, duranti i quali utilizzate anche spranghe di ferro, e messe in atto vessazioni che comprendevano anche il versamento di acqua bollente sui malcapitati. La testimonianza: “Legato a una sedia”. “ Avevo la faccia così gonfia da sembrare un alieno », racconta la vittima, la cui testimonianza – ripresa da la Repubblica – ha permesso ai carabinieri di Trastevere di ricostruire, passo dopo passo, le violenze subite. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Baby gang gestiva un garage delle torture a Roma: acqua bollente e sprangate a chi non pagava la droga

Baby gang in azione, in tre lo massacrano: condannati

Social, droga e coltelli: il fenomeno baby gang e la deriva dopo il lockdown

Dritto e Rovescio, Del Debbio alle baby gang: "Perché insisto"

Studentessa stuprata a Roma. Ecco la baby gang violenta. ASCOLTA il podcast di oggi 10 dicembre ift.tt/jFsG1qS Vai su X

Una baby gang che terrorizza passeggeri di autobus e passanti del centro di Palermo LEGGI QUI https://www.palermolive.it/ceffoni-sputi-e-colpi-contro-lautobus-a-palermo-baby-gang-crea-panico-sulla-101/ #palermo #aggressione #babygang #amat #auto Vai su Facebook

Baby gang fanno razzia nei garage di Santa Maria del Rovere, i residenti: «È sempre stato un quartiere tranquillo, ora ci hanno preso di mira» - Hanno preso di mira una palazzina di via Gasparinetti, nel quartiere di Santa Maria del Rovere, svuotandone tutti e dodici i garage al piano terra. Si legge su ilgazzettino.it