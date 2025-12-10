Babbo Natale abita a Bruxelles | stipendio aumentato per tutti a Ursula von der Leyen 35.800 euro al mese
Secondo il quotidiano tedesco Bild, gli euroburocrati di Bruxelles stanno per beneficiare di un ottavo aumento salariale in tre anni, con Ursula von der Leyen che raggiunge uno stipendio di 35.800 euro al mese. L’adeguamento al costo della vita viene considerato una delle principali priorità dei funzionari dell’Unione europea.
Per gli euroburocrati di Bruxelles è in arrivo l’ottavo aumento salariale in tre anni: lo rivela il quotidiano tedesco Bild, documentando come l’adeguamento al costo della vita sia una delle priorità dei funzionari pubblici dell’Unione europea. Il costo complessivo dei palazzi europei raggiunge quindi la soglia record di 12 miliardi di euro. Lo stipendio più basso a Bruxelles sfiora i 4mila euro mensili. Il salario base più basso (senza indennità esenti da tasse) di un funzionario pubblico dell’UE aumenterà di quasi 110 euro, arrivando a 3754 euro. Lo stipendio massimo aumenterà di circa 760 euro fino a 25. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
