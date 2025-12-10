Azienda unica dei trasporti regionali Per la Corte dei Conti non si può fare
La creazione di un'azienda unica dei trasporti regionali in Emilia-Romagna ha incontrato ostacoli legali, con la Corte dei Conti che ha espresso dubbi sulla fattibilità del progetto. Nonostante l'impegno della Regione e le promesse fatte dai rappresentanti politici, la questione rimane complessa e ancora in fase di valutazione.
A seguito di un’interrogazione dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Ferdinando Pulitanò e Annalisa Arletti, a ottobre la Regione Emilia-Romagna aveva assicurato che entro l’autunno sarebbe arrivato un progetto chiaro per la creazione dell’azienda unica regionale del trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
