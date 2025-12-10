Azienda unica dei trasporti regionali Per la Corte dei Conti non si può fare

La creazione di un'azienda unica dei trasporti regionali in Emilia-Romagna ha incontrato ostacoli legali, con la Corte dei Conti che ha espresso dubbi sulla fattibilità del progetto. Nonostante l'impegno della Regione e le promesse fatte dai rappresentanti politici, la questione rimane complessa e ancora in fase di valutazione.

A seguito di un’interrogazione dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Ferdinando Pulitanò e Annalisa Arletti, a ottobre la Regione Emilia-Romagna aveva assicurato che entro l’autunno sarebbe arrivato un progetto chiaro per la creazione dell’azienda unica regionale del trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

‘Un Mondo di Suoni’ un ponte dell’Immacolata all’insegna della tradizione a Liberi e Roccaromana - Zazoom Social News

Il leader dei Pinguini Tattici Nucleari Riccardo Zanotti è diventato papà: l’annuncio social - Zazoom Social News

Tpl, Pulitanò e Arletti (Fdi): 'Corte dei Conti smentisce Regione, progetto di azienda unica non sta in piedi' - A seguito di un’interrogazione dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Ferdinando Pulitanò e Annalisa Arletti, a ottobre la Regione Emilia- lapressa.it scrive

MOBILITÀ, AL VIA L’ITER PER L’AZIENDA UNICA DEI TRASPORTI SU FERRO E SU GOMMA - Con l’approvazione oggi della delibera sulla riorganizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale parte il ... Da regione.campania.it

Diverse le novità, tra cui un'unica azienda sanitaria: la riforma partirà già dal primo gennaio 2026 Vai su Facebook

Riforma sanità, Nicolò 'azienda unica per ridurre sprechi e garantire qualità in Liguria'. 'L'assetto frammentato e disomogeneo delle cinque Asl non è più adeguato ai tempi' ow.ly/z0sU106rwEq #ANSA Vai su X