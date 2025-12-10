Azienda unica dei trasporti regionali Per la Corte dei Conti non si può fare

L'articolo analizza la posizione della Corte dei Conti sulla proposta di creare un'azienda unica dei trasporti regionali in Emilia-Romagna, in risposta all'interrogazione dei consiglieri di Fratelli d’Italia. Nonostante l'impegno della Regione di presentare un progetto entro l'autunno, la Corte ha sollevato dubbi sulla fattibilità dell'iniziativa.

A seguito di un’interrogazione dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Ferdinando Pulitanò e Annalisa Arletti, a ottobre la Regione Emilia-Romagna aveva assicurato che entro l’autunno sarebbe arrivato un progetto chiaro per la creazione dell’azienda unica regionale del trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Trasporto pubblico: "La Corte dei conti boccia l’azienda unica" - I consiglieri regionali di Fd’I Pulitanò e Arletti attaccano la giunta "Cosa intende fare l’assessore che aveva annunciato il progetto? Riporta msn.com

Tpl, Pulitanò e Arletti (Fdi): 'Corte dei Conti smentisce Regione, progetto di azienda unica non sta in piedi' - A seguito di un’interrogazione dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Ferdinando Pulitanò e Annalisa Arletti, a ottobre la Regione Emilia- Riporta lapressa.it

Diverse le novità, tra cui un'unica azienda sanitaria: la riforma partirà già dal primo gennaio 2026 - facebook.com Vai su Facebook

Riforma sanità, Nicolò 'azienda unica per ridurre sprechi e garantire qualità in Liguria'. 'L'assetto frammentato e disomogeneo delle cinque Asl non è più adeguato ai tempi' ow.ly/z0sU106rwEq #ANSA Vai su X