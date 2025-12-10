Azienda unica dei trasporti regionali Per la Corte dei Conti non si può fare

Modenatoday.it | 10 dic 2025

L'articolo analizza la posizione della Corte dei Conti sulla proposta di creare un'azienda unica dei trasporti regionali in Emilia-Romagna, in risposta all'interrogazione dei consiglieri di Fratelli d’Italia. Nonostante l'impegno della Regione di presentare un progetto entro l'autunno, la Corte ha sollevato dubbi sulla fattibilità dell'iniziativa.

A seguito di un’interrogazione dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Ferdinando Pulitanò e Annalisa Arletti, a ottobre la Regione Emilia-Romagna aveva assicurato che entro l’autunno sarebbe arrivato un progetto chiaro per la creazione dell’azienda unica regionale del trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

