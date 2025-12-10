Azienda bufalina dei parenti di Zagaria | Dda alza bandiera bianca

Il processo relativo a un'azienda bufalina di Brezza, frazione di Grazzanise, intestata a Raffaella Fontana e gestita dalla famiglia Zagaria, si è concluso con un esito favorevole per gli imputati, tra assoluzioni e sentenze di non luogo a procedere. La vicenda evidenzia come l'inchiesta abbia raggiunto un punto di svolta, con la Dda che ha alzato bandiera bianca.

Tra assoluzioni e sentenze di non luogo a procedere si è concluso il processo per interposizione fittizia aggravata di una azienda bufalina di Brezza, frazione di Grazzanise, intestata alla mamma di Zagaria, Raffaella Fontana, e gestita dalla famiglia Zagaria. La prima sezione del tribunale di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Azienda bufalina dei parenti di Zagaria: Dda alza bandiera bianca - Contestata l'interposizione fittizia aggravata di una azienda bufalina di Brezza, frazione di Grazzanise, intestata alla mamma di Zagaria, Raffaella Fontana, e gestita dalla famiglia Zagaria ... Come scrive casertanews.it

Eboli, smaltimento illecito di rifiuti: sequestrata azienda bufalina - L'operazione è stata eseguita dai carabinieri del Nucleo Carabinieri Forestale Capaccio- Secondo ilmattino.it