Azienda bufalina dei parenti di Zagaria | Dda alza bandiera bianca
Il processo relativo a un'azienda bufalina di Brezza, frazione di Grazzanise, intestata a Raffaella Fontana e gestita dalla famiglia Zagaria, si è concluso con un esito favorevole per gli imputati, tra assoluzioni e sentenze di non luogo a procedere. La vicenda evidenzia come l'inchiesta abbia raggiunto un punto di svolta, con la Dda che ha alzato bandiera bianca.
Tra assoluzioni e sentenze di non luogo a procedere si è concluso il processo per interposizione fittizia aggravata di una azienda bufalina di Brezza, frazione di Grazzanise, intestata alla mamma di Zagaria, Raffaella Fontana, e gestita dalla famiglia Zagaria. La prima sezione del tribunale di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Azienda bufalina dei parenti di Zagaria: Dda alza bandiera bianca - Contestata l'interposizione fittizia aggravata di una azienda bufalina di Brezza, frazione di Grazzanise, intestata alla mamma di Zagaria, Raffaella Fontana, e gestita dalla famiglia Zagaria ... Come scrive casertanews.it
Eboli, smaltimento illecito di rifiuti: sequestrata azienda bufalina - L'operazione è stata eseguita dai carabinieri del Nucleo Carabinieri Forestale Capaccio- Secondo ilmattino.it
“Con Andrea Delogu c’è un feeling magico, potrebbe diventare altro”, parla Nikita Perotti dilei.it
Roma. Furti di lusso nel centro storico. I Carabinieri riconsegnano alle boutique Valentino e Louis Vuitton ... cronachecittadine.it
Villa Scassi, pronto soccorso a ritmo ridotto dalle 14 alle 17 ilsecoloxix.it
“Il ‘Lastra Gate’ a Ballando con le stelle? Con Fognini ci siamo chiariti. È goliardico, ma una provocazione ... ilfattoquotidiano.it
Fifa, il comitato etico contro Infantino per il premio a Trump lettera43.it
I migliori regali di Natale a tema sportivo sopra i 75 euro ultimouomo.com