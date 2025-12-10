Avventura televisiva per Marzia Fontana | sbarca su Qvc Italia

Marzia Fontana si prepara a vivere una nuova avventura televisiva su Qvc Italia, portando con sé passione, talento e determinazione. La sua grande preparazione e onestà nei confronti del pubblico promettono di rendere questa esperienza unica, consolidando il suo ruolo nel mondo dello spettacolo e del commercio televisivo.

Grande preparazione, una straordinaria passione, oltre a determinazione e tenacia. Tantissimo talento ed una profonda onestà nei confronti del pubblico. Marzia Fontana è una poliedrica professionista: attrice e conduttrice televisiva. Aretina doc, a 19 anni ha cominciato a lavorare in pubblicità a Milano per poi trasferirsi a Roma. Allo stesso tempo ha studiato all’università conseguendo la laurea Magistrale in Economia e Commercio con Master in Legislazione Ambientale. Ha iniziato la sua carriera d’attrice girando spot pubblicitari fino a ottenere il ruolo di Paola Ruggeri, la protagonista della prima soap opera di Rai1 dal titolo Ricominciare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

