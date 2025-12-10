Avvento in musica | la tradizione pastorale dai maestri dell’Italia meridionale
L’Avvento si arricchisce di musica con il terzo concerto della rassegna “Gaudete in Domino”, promosso dall’Associazione Alessandro Marcello nel Festival Callido Nacchini. Un omaggio alle tradizioni musicali dell’Italia meridionale tra il 1600 e il 1700, celebrando la ricchezza della musica pastorale e la storia musicale di questa regione.
Un omaggio alla tradizione musicale dell’Italia meridionale tra il 1600 e il 1700 è il tema del terzo concerto, “Gaudete in Domino”, della rassegna musicale di Avvento, proposta dall’Associazione Alessandro Marcello nell’ambito del Festival Callido Nacchini. L’organista siciliano Diego Cannizzaro. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
