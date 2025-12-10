Aveva compiuto da poco 100 anni | addio a Sergio Flamigni il partigiano che illuminò le ombre del Caso Moro e della P2

Sergio Flamigni, partigiano e figura chiave nella storia italiana, si è spento poco dopo aver compiuto 100 anni. Celebrato per il suo impegno nella Resistenza e per aver chiarito aspetti oscuri del Caso Moro e della P2, la sua vita ha lasciato un’impronta significativa nel panorama politico e storico del paese.

Il 22 ottobre aveva tagliato il traguardo del secolo di vita, venendo celebrato anche in un evento organizzato dall'Anpi provinciale e dall'Istituto storico per la resistenza. Si è spento Sergio Flamigni, antifascista e partigiano. Aveva partecipato giovanissimo alla Resistenza aderendo nel. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Sergio Flamigni, morto l'ex senatore Pci. Partigiano, aveva compiuto cento anni

