Aversa si illumina per il Natale | montate luci e albero attesa per ruota panoramica e pista
Aversa si prepara a vivere l’atmosfera natalizia con l’installazione dell’albero di piazza Municipio, alto 14 metri, e le luci che illuminano la città. L’attesa cresce per l’arrivo della ruota panoramica e della pista, promettendo momenti di festa e convivialità per residenti e visitatori. La città si anima con le prime luci e decorazioni natalizie.
E’ partito il Natale ad Aversa. L’albero di piazza Municipio di 14 metri di altezza è stato installato ieri e acceso direttamente in serata, senza alcuna cerimonia ufficiale. Un’accensione quasi improvvisata che ha comunque richiamato l’attenzione dei cittadini, pronti a vivere le prime luci delle feste. Le luminarie, montate sabato mattina e accese poche ore . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Natale ad Aversa 2025: il cartellone di 40 giorni di musica, cultura e tradizione - Un Natale lungo quaranta giorni, diffuso in tutto il territorio cittadino e costruito grazie alla collaborazione tra Comune, associazioni e realtà culturali del territorio. Si legge su casertanews.it
