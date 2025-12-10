Aversa si illumina per il Natale | montate luci e albero attesa per ruota panoramica e pista

Aversa si prepara alle festività natalizie con l'installazione delle luci e dell'albero di piazza Municipio, alto 14 metri. L'atmosfera si arricchisce con l'attesa di nuove attrazioni, tra cui una ruota panoramica e una pista di pattinaggio. La città si anima per il Natale, creando un clima di festa e condivisione per residenti e visitatori.

E’ partito il Natale ad Aversa. L’albero di piazza Municipio di 14 metri di altezza è stato installato ieri e acceso direttamente in serata, senza alcuna cerimonia ufficiale. Un’accensione quasi improvvisata che ha comunque richiamato l’attenzione dei cittadini, pronti a vivere le prime luci delle feste. Le luminarie, montate sabato mattina e accese poche ore . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa si illumina per il Natale: montate luci e albero, attesa per ruota panoramica e pista

