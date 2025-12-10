Aversa sfruttamento lavoratori agricoli | arrestati imprenditore moglie e collaboratori
Aversa, un’operazione dei Carabinieri ha portato all’arresto di un imprenditore agricolo, sua moglie e collaboratori, nell’ambito di un’indagine sullo sfruttamento dei lavoratori del settore. L’intervento si è concluso con l’esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura, per tutelare i diritti dei lavoratori coinvolti.
(LaPresse) I Carabinieri del Reparto Operativo per la Tutela del Lavoro, con l’ausilio del Gruppo CC di Aversa, hanno eseguito un’ordinanza cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura. Le misure hanno coinvolto un imprenditore agricolo dell’area aversana, sua moglie e un cittadino indiano, tutti posti agli arresti domiciliari, mentre un secondo cittadino indiano è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli indagati sono gravemente sospettati di concorso nei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro pluriaggravato, oltre che di violenza e minacce per costringere altri a commettere reati. 🔗 Leggi su Lapresse.it
