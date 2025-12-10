Aversa In mano all’arte | presentata da Dodici la partnership tra Fierro e lo chef Roberto Di Pinto
È stata presentata ad Aversa la nuova collaborazione tra il ristorante Fierro e lo chef Roberto Di Pinto, all’interno dell’iniziativa “In mano all’arte” promossa da “Dodici”. Un progetto che unisce arte e cucina, valorizzando il talento locale e creando nuove opportunità di crescita e innovazione nel panorama gastronomico e culturale della città.
L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Bar Boschetto. . Panettoni veri, non quelli del supermercato! Fatti a mano con ingredienti di qualità e farciture abbondanti. Vuoi un Natale autentico? Prenota il tuo panettone artigianale da noi! 081 890 6288 per info Lusciano - Via G. Leopardi, 1 Aversa - Via R - facebook.com Vai su Facebook
Sanità, protesta dei sindacati in Consiglio regionale: seduta interrotta e ripresa tra urla e proteste | Foto ... ilsecoloxix.it
Il Liverpool passa a Milano, Chivu: “L’arbitro aveva visto bene…” sport.quotidiano.net
Garlasco, Alberto Stasi nell’intercettazione (mai ascoltata) con il padre panorama.it
Irene Pivetti condannata a 4 anni. L'appello conferma la sentenza agi.it
“Come associazione vittime del Salvemini non ci arrendiamo all’inevitabilità. Da anni invochiamo sicurezza” ilfattoquotidiano.it
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
Patrick Zaki è diventato padre a quattro anni esatti dalla liberazione lettera43.it
Il Liverpool passa a Milano, Chivu: “L’arbitro aveva visto bene…” sport.quotidiano.net
Garlasco, Alberto Stasi nell’intercettazione (mai ascoltata) con il padre panorama.it
Irene Pivetti condannata a 4 anni. L'appello conferma la sentenza agi.it
“Come associazione vittime del Salvemini non ci arrendiamo all’inevitabilità. Da anni invochiamo sicurezza” ilfattoquotidiano.it
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
Patrick Zaki è diventato padre a quattro anni esatti dalla liberazione lettera43.it