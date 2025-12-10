Aversa In mano all’arte | presentata da Dodici la partnership tra Fierro e lo chef Roberto Di Pinto

È stata presentata ad Aversa la nuova collaborazione tra il ristorante Fierro e lo chef Roberto Di Pinto, all’interno dell’iniziativa “In mano all’arte” promossa da “Dodici”. Un progetto che unisce arte e cucina, valorizzando il talento locale e creando nuove opportunità di crescita e innovazione nel panorama gastronomico e culturale della città.

