Avellino–Venezia il Giudice Sportivo chiede una relazione aggiuntiva sui cori contro Yeboah

Il Giudice Sportivo della Lega B ha richiesto una relazione aggiuntiva riguardo ai cori discriminatori rivolti a John Yeboah durante la partita tra Avellino e Venezia. La richiesta nasce dall'esigenza di approfondire le accuse di insulti e discriminazione, nel tentativo di fare chiarezza su quanto accaduto al Partenio-Lombardi.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Giudice Sportivo della Lega B, Emilio Battaglia, ha richiesto una relazione supplementare in merito ai presunti cori insultanti e di natura discriminatoria rivolti all’attaccante del Venezia, John Yeboah, durante la gara disputata al Partenio-Lombardi tra Avellino e Venezia. Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale diffuso dalla Lega B, l’episodio sarebbe avvenuto al 47? del secondo tempo, quando il calciatore veneziano avrebbe segnalato all’arbitro di essere stato destinatario di insulti provenienti da una parte della tifoseria biancoverde. Alla luce della segnalazione, Battaglia ha disposto l’acquisizione di ulteriori elementi, incaricando la Procura Federale di redigere una relazione dettagliata, avvalendosi anche delle informazioni fornite dai responsabili dell’ordine pubblico presenti allo stadio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino–Venezia, il Giudice Sportivo chiede una relazione aggiuntiva sui cori contro Yeboah

Avellino-Venezia (lunedì 08 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Avellino-Venezia (lunedì 08 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Frosinone, manita al Mantova! L'Avellino vince ancora, riecco il Venezia. Pari tra Cesena e Palermo

Le pagelle della redazione di TVS della partita del Venezia contro l’Avellino Credit foto: Venezia FC/S.Fornasini #tuttovenezia #Veneziafc #arancioneroverdi #avellino #serieb Vai su Facebook

? #Daffara decisivo contro il #Venezia: salva l'Avellino con interventi prodigiosi! E la #Juve osserva e...sorride Vai su X

Cori razzisti dopo Ravenna–Ascoli. Il Giudice Sportivo chiede l’identificazione dei tifosi bianconeri - La vittoria del Ravenna sull’Ascoli nel big match del Girone B di Serie C è stata oscurata da un episodio che rischia di avere pesanti conseguenze disciplinari. Segnala m.tuttomercatoweb.com