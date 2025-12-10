Avellino Musica come dialogo di Pace e Amore al Conservatorio Cimarosa
Il Conservatorio Cimarosa di Avellino ospita giovedì 18 dicembre 2025 alle 17 l'evento
Un appuntamento che celebra l’armonia, il dialogo e la musica come ponte tra le persone. Giovedì 18 dicembre 2025, alle 17.45, l’Aula Magna del Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino accoglierà l’evento “Musica come dialogo di Pace e Amore”, un concerto che vede protagonisti gli studenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Conservatorio “Cimarosa” di Avellino, un autunno ricco di musica, ricerca e contaminazioni
La musica nel cuore di Avellino: i concerti dai balconi di Piazza Libertà
Ad Avellino torna Contemporary Speech: due serate dedicate alla musica visionaria e contemporanea
Musica con I Sognatori nell'agorà del Moscati #Avellino - facebook.com Vai su Facebook
Splendida serata al Teatro Comunale Carlo Gesualdo di Avellino. Le note della Banda musicale della Polizia di Stato hanno creato un momento autentico di musica e comunità. L’iniziativa, promossa dal Comune di Avellino anche in una fase delicata di com Vai su X
Legame tra musica, guerra e pace, convegno a Firenze - E' in programma il 22 novembre, in Sant'Apollonia a Firenze: 'La musica, la guerra, la pace' il titolo ... Segnala ansa.it
