Avellino Musica come dialogo di Pace e Amore al Conservatorio Cimarosa

10 dic 2025

Il Conservatorio Cimarosa di Avellino ospita giovedì 18 dicembre 2025 alle 17 l'evento

Un appuntamento che celebra l’armonia, il dialogo e la musica come ponte tra le persone. Giovedì 18 dicembre 2025, alle 17.45, l’Aula Magna del Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino accoglierà l’evento “Musica come dialogo di Pace e Amore”, un concerto che vede protagonisti gli studenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

