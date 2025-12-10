Avellino convegno sull' Ordinamento Penitenziario

Avellinotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'11 dicembre 2025, presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Avellino, si svolgerà un convegno dedicato ai cinquant’anni dell’Ordinamento Penitenziario. L'evento offrirà l'occasione di riflettere sull'evoluzione e sulle sfide del sistema penitenziario italiano, coinvolgendo esperti e professionisti del settore.

L’11 dicembre 2025, presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Avellino, si terrà un convegno dedicato ai cinquant’anni dell’Ordinamento Penitenziario. L’evento, organizzato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e dall’Ufficio di Esecuzione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Come evolve l’ordinamento penitenziario in Italia: convegno a Palazzo Gambacorti - Pisa, 27 novembre 2024 – Si terrà venerdì 29 novembre dalle 15 alle 17, in sala delle Baleari presso palazzo Gambacorti, l’incontro “De iure condito e de iure condendo”, un convegno sull’ordinamento ... Secondo lanazione.it