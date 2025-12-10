Avatar – La leggenda di Aang rilasciato il trailer della seconda stagione della serie Netflix

Netflix ha rilasciato il primo trailer della seconda stagione di Avatar – La leggenda di Aang, attesa per il 2026. La serie animata, basata sull’amata saga, riprenderà le avventure del giovane Avatar mentre affronta nuove sfide e minacce, ampliando un universo ricco di personaggi e storie coinvolgenti.

Netflix ha pubblicato il primo trailer della seconda stagione di Avatar – La leggenda di Aang, che verrà pubblicata sulla piattaforma di streaming nel 2026. La serie live-action è un fedele adattamento del popolare programma animato di Nickelodeon degli anni 2000. Gordon Cormier è Aang, un ragazzo di 12 anni in grado di controllare i quattro elementi di aria, acqua, terra e fuoco. Nella prima stagione, incontra la dominatrice dell’acqua Katara (Kiawentiio) e suo fratello Sokka (Ian Ousley), che lo salvano da un iceberg dopo la sua scomparsa oltre 100 anni prima. Insieme, viaggiano in tutto il mondo per aiutare Aang a imparare a padroneggiare tutti e quattro gli elementi e a compiere il suo destino di Avatar. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Avatar – La leggenda di Aang, rilasciato il trailer della seconda stagione della serie Netflix

