Avatar – La leggenda di Aang rilasciato il trailer della seconda stagione della serie Netflix

Metropolitanmagazine.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Netflix ha rilasciato il primo trailer della seconda stagione di Avatar – La leggenda di Aang, attesa per il 2026. La serie animata, basata sull’amata saga, riprenderà le avventure del giovane Avatar mentre affronta nuove sfide e minacce, ampliando un universo ricco di personaggi e storie coinvolgenti.

Netflix ha pubblicato il primo trailer della seconda stagione di Avatar – La leggenda di Aang, che verrà pubblicata sulla piattaforma di streaming nel 2026. La serie live-action è un fedele adattamento del popolare programma animato di Nickelodeon degli anni 2000. Gordon Cormier è Aang, un ragazzo di 12 anni in grado di controllare i quattro elementi di aria, acqua, terra e fuoco. Nella prima stagione, incontra la dominatrice dell’acqua Katara (Kiawentiio) e suo fratello Sokka (Ian Ousley), che lo salvano da un iceberg dopo la sua scomparsa oltre 100 anni prima. Insieme, viaggiano in tutto il mondo per aiutare Aang a imparare a padroneggiare tutti e quattro gli elementi e a compiere il suo destino di Avatar. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

avatar 8211 la leggenda di aang rilasciato il trailer della seconda stagione della serie netflix

© Metropolitanmagazine.it - Avatar – La leggenda di Aang, rilasciato il trailer della seconda stagione della serie Netflix

avatar 8211 leggenda aangAvatar: La Leggenda di Aang 2, nel trailer della nuova stagione arriva Toph! - Il trailer della seconda stagione di Avatar: La Leggenda di Aang ci ricorda l'uscita dei nuovi episodi su Netflix nel 2026 ... Come scrive serial.everyeye.it

Avatar: La leggenda di Aang, le differenze tra il cartone animato e la serie Netflix - Possiamo vederla nel cielo all'inizio della stagione live action, ma la cometa di Sozin non ha la stessa importanza che ha nella serie animata. Come scrive movieplayer.it