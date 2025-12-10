Avatar | La Leggenda di Aang – Online il trailer della seconda stagione della serie Netflix!

È disponibile online il trailer della seconda stagione di “Avatar: La Leggenda di Aang”, la serie live-action di Netflix che sta facendo ritorno con nuove avventure. I fan sono in trepidante attesa di scoprire cosa riserva questa seconda parte della serie, che ha già conquistato un vasto pubblico appassionato dell’universo di Aang.

Il fenomeno di Netflix ritorna: cosa aspettarsi da “Avatar: La Leggenda di Aang” Preparatevi, fan del mondo di Avatar, perché la serie live-action di Netflix “Avatar: La Leggenda di Aang “ è pronta a tornare. La piattaforma di streaming ha appena pubblicato il primo trailer per la Stagione 2, confermando che il rilascio è previsto per il 2026. Questa fedele rielaborazione del celebre show animato di Nickelodeon continua a seguire le gesta di Aang (Gordon Cormier), il dodicenne destinato a diventare l’Avatar, l’unico in grado di dominare i quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco. Nuovi incontri e abilità nel trailer della stagione 2. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Avatar: La Leggenda di Aang – Online il trailer della seconda stagione della serie Netflix!

Avatar – La leggenda di Aang rilasciato il trailer della seconda stagione della serie Netflix - Zazoom Social News

Avatar - La leggenda di Aang, Ken Leung credeva di dover fare il provino per Avatar di James Cameron - La leggenda di Aang, disponibile da ieri nella libreria streaming di Netflix è stato circondato da un alone di assoluta segretezza. movieplayer.it scrive

Avatar - La leggenda di Aang - Il signore del fuoco Sozin, grazie all'arrivo di una cometa che magnifica i poteri dei "firebender" capaci di manipolare le fiamme, scatena una terribile guerra per debellare i monaci "airbender", tra ... Scrive mymovies.it

Magic Lega Sealed "Avatar: la Leggenda di Aang" - Settimana 3 Vai su Facebook