Avatar | Frontiers of Pandora – Dalle Ceneri riceve il trailer di lancio spettacolare e pieno di esplosione

Ubisoft ha diffuso il trailer di lancio di Avatar: Frontiers of Pandora – Dalle Ceneri, un video ricco di azione e effetti spettacolari. Il DLC, in uscita il 19 dicembre, promette un’esperienza intensa e coinvolgente, immergendo i giocatori nell’universo di Pandora con un’atmosfera vibrante e ricca di esplosioni.

Ubisoft ha pubblicato il trailer di lancio di Avatar: Frontiers of Pandora – Dalle Ceneri, un video spettacolare e ricco di esplosioni che anticipa l'atmosfera intensa del nuovo DLC, disponibile dal 19 dicembre. L'espansione prosegue la storia dopo la campagna originale e mette al centro So'lek, un guerriero na'vi che vive nei Sarentu. La pace nella frontiera occidentale è durata poco: un'imboscata lo lascia ferito e solo, mentre la sua famiglia viene dispersa. Al suo risveglio trova una terra devastata, tradita da un nuovo alleato dell'RDA: il temibile Clan dei Cinerei, un gruppo di na'vi senza scrupoli disposto a distruggere Pandora pur di raggiungere i propri obiettivi.

